İsrail, Şifa Hastanesi'ne askeri operasyon başlattı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları 40. gününde devam ediyor. İsrail ordusu, Şifa Tıp Merkezi'ne yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu. Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail'in saldırıları, yararlılara ve enkaz altındakilere ambulans ulaşmasını engelliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 40. gününde şiddetlenerek sürüyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Tıp Merkezi'nin bir kısmına yönelik askeri operasyona başladığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X platformundan yaptığı paylaşımda, Şifa Tıp Merkezi'nin belirli bir bölümüne yönelik askeri operasyon yürütüldüğünü belirtti.

Adraee, operasyonun hastane içindeki vatandaşları, sağlık ekiplerini ve hastaları hedef almadığını öne sürdü.

Al-Jazeera televizyon kanalı canlı yayında telefonla bağlandığı Şifa Hastanesi Müdürü Münir el-Berş, hastaneye yönelik silah atışlarının ve bombardımanın sürdüğünü belirtti.

El-Berş, "Şayet hayatta kalırsak, görevimizi sürdüreceğiz, şayet şehit olursak cennette buluşuruz" ifadelerini kullandı.

Hastane içinden canlı yayında telefon konuşmalarına katılan siviller, saldırılardan dolayı, pencerelerden uzakta hastanenin iç koridorlarında kalmayı sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmuştu / AA

"HASTANEDE İSRAİLLİ ESİRLER YOK"

İsrail Ordu Radyosu, baskın yapılan Gazze’deki Şifa Hastanesi'nde İsrailli esirlerin bulunduğuna dair bir belirti olmadığını kaydetti.

Hamas ise İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında katliam yapılmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personelinin, yaralıların ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tuttu.

CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI BİR KEZ DAHA HEDEF ALINDI

Hamas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Gazze'deki "hastanelerin ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanıldığı" yönündeki açıklamalarının, "İsrail'in işlediği suçları kapatmak için Avrupa'nın uydurduğu bir kılıf" olduğunu belirtti.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef aldığı ifade edildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın bombalanması sonucu ölenler ve yaralananlar olduğu bildirildi.

İsrail'in saldırıları, yararlılara ve enkaz altındakilere ambulans ulaşmasını engelliyor

Filistin Kızılayı, Gazze'de bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları engellemesi ve hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki yaralılara ve enkaz altındakilere ulaşamadığını açıkladı.

Gazze Hastaneler Genel Müdürü Muhammed Zakut, İsrail'in 3 gündür kuşatma altında tuttuğu Şifa Hastanesi'ndeki hasta, yenidoğan ve yaralıların tahliye edileceği güvenli bir yer bulunmadığını söyledi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu er-Riş, İsrail tarafından kuşatılan Şifa Hastanesi'nin avlusunda yüzlerce cesedin biriktiğini, bunun bir salgının ve gerçek felaketin habercisi olduğunu kaydetti.

Fotoğraf: AA

YAKIT TEDARİK EDİLMEDİĞİ İÇİN İNSANİ OPERASYONLAR DURACAK

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail güçlerinin, kuzeydeki Filistinlileri sürdüğü Gazze'nin güneyinde yer alan BM binasına düzenlediği son saldırının bölgede artık güvenli bir yer bulunmadığının göstergesi olduğunu belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'ye yakıt girişine izin verilmediği için insani operasyonlar 48 saat içinde duracak. Gazze'ye 7 Ekim'den beri yakıt verilmiyor. İkisi de hayat kurtaracak: Hastane için mi yoksa temiz su için mi yakıt kullanılmalı, zor bir karar. Ne yazık ki bu farazi bir soru değil." ifadesini kullandı.

Hamas, İsrail'in Gazze'de gerçekte olmayan "hayali ilerleme" propagandası yapmaya ve kendi halkına karşı "psikolojik savaş" yürütmeye çalıştığına dikkati çekerek, Filistinli savaşçıların İsrail ordusuna karşı nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirdiği saldırılarda 3 evin yıkıldığı, bir kişinin fosfor dumanından etkilendiği bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi içerisinden İsrail güçlerine ateş açıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğu kaydedilerek, "İddiaları hastanenin daha fazla hedef alınmasını ve kuşatılmasını teşvik etmeye yönelik bariz bir girişim olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fotoğraf: AA

İSRAİL, ESİR TAKASI KONUSUNU ERTELİYOR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in, esir takası konusunu ertelediğini belirtti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine operasyonlar düzenlemesiyle eşzamanlı olarak internet erişimi ve telefon iletişimini kestiği kaydedildi.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gece boyunca düzenlediği baskınlarda 2'si çocuk 31 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gazze'de etkili olan sert rüzgar ve yağış, saldırılarda evleri yıkılan Filistinlilerin yaşama tutunmaya çalıştığı çadırları yıktı; bazılarında su baskınlarına yol açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "Gazze'deki 36 hastaneden 22'si yani yarıdan fazlası yakıt yetersizliği, saldırılar ve güvenli olmayan ortam nedeniyle hizmet dışı kaldı." açıklamasını yaptı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

CAN KAYBI 12 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 39 gündür sürdürdüğü saldırılarda 4 bin 650'si çocuk, 3 bin 145'i kadın olmak üzere 11 bin 320 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.