İsrail, Şifa Hastanesi'nin bir poliklinik binasını bombaladı

Filistin resmi ajansı, İsrail ordusunun 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladığını duyurdu. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'deki Şifa Hastanesi Yerleşkesi’nde yer alan bir poliklinik binasını bombalaması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberinde, İsrail’in 35 gündür yoğun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde uluslararası uyarılara rağmen hastaneleri hedef aldığı belirtildi.

Gazze'de binlerce yaralı ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine yönelik saldırıyla ilgili haberde, "İşgal güçleri, Şifa Hastanesi Yerleşkesi’ndeki bir poliklinik binasını roket ve top atışlarıyla bombaladı. Yerinden edilmiş kişilerin hedef alınması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açtı" ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Huza beldesinin girişinde de bir grup Filistinliyi hedef aldığı ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail ordusu Şifa Hastanesinin çevresini sabaha karşı da topçu ateşiyle yoğun şekilde bombalamıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 6 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Ayrıca sabah saatlerinde Gazze kentinin batısındaki En-Nasr Çocuk Hastanesinin kapısının İsrail ordusunca bombalaması sonucu hastanenin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye'de yer alan El-Avde Hastanesi çevresi ile Hasta Dostları Hastanesinin çevresini de hedef almış ve bir ambulansı vurmuştu.

İsrail savaş uçaklarının Er-Rantisi Çocuk Hastanesine düzenlediği saldırılar da hastanede büyük yangına neden olmuştu.