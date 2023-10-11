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İsrail-Suriye arasında karşılıklı top atışları başladı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail topraklarına Lübnan ve Suriye’den zaman zaman saldırılar düzenleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda havan topu atıldığı belirtildi.

Dünya
  • 11.10.2023 00:01
  • Giriş: 11.10.2023 00:01
  • Güncelleme: 11.10.2023 00:07
Kaynak: AA
İsrail-Suriye arasında karşılıklı top atışları başladı

Suriye’den İsrail topraklarına top atışı yapıldığı, İsrail'in de aynı şekilde karşılık verdiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, “Suriye'den İsrail'e yönelik çok sayıda top atıldığı tespit edildi.” denildi.

Açıklamada, top mermilerinin bir kısmının İsrail topraklarına ulaştığı ve açık alanlara düştüğü kaydedildi.

İsrail güçlerinin de Suriye topraklarından atışların yapıldığı kaynaklara topçu bombardımanı ve havan ateşiyle karşılık verdiği belirtildi. 

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