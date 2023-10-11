İsrail-Suriye arasında karşılıklı top atışları başladı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar devam ederken, İsrail topraklarına Lübnan ve Suriye’den zaman zaman saldırılar düzenleniyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda havan topu atıldığı belirtildi.

Dünya 11.10.2023 00:01 Giriş: 11.10.2023 00:01

Güncelleme: 11.10.2023 00:07 Kaynak: AA

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