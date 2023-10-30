İsrail takımları FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildi

Basketbol'da FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan çekildiğini duyurdu.

Basketbolda İsrail ekipleri, FIBA Avrupa Kupası karşılaşmalarından bu sezon çekildi.

İsrail takımları Bnei Ofek Dist Herzliya, Ironi Ness Ziona ve Hapoel Galil Elion, bu sezon turnuvadan basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'ndan çekildiklerini ortak açıklama ile duyurdu.

Açıklamada, turnuvaya katılmaya devam edebilmek için mali ve profesyonel anlamda FIBA ile yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması nedeniyle bu yönde bir karar alındığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik gerekçesiyle İsrail'de oynanmasına izin verilmeyen maçların çözümü konusunda FIBA'nın yeterince yardımcı olmadığı iddia edildi.