İsrail tankları Gazze sınırında bekletiliyor

İsrail tankları Gazze Şeridi’nin Beyt Hanun’a ait tarım arazilerinde hazır şekilde bekletiliyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar 23’üncü günde devam ederken, İsrail’in Sderot kenti yakınlarındaki Gazze Şeridi’nde yer alan Beyt Hanun’a ait tarım arazilerinde çok sayıda İsrail tankı hazır şekilde bekletiliyor. Tankların haricinde zırhlı iş makinalarının da bölgede olduğu görüldü. İsrail’e ait askeri helikopter ise Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL, LÜBNAN'I TOPÇU ATIŞLARIYLA VURDU

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki birden fazla bölgeyi ağır topçu atışlarıyla vuruyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine yönelik gerçekleştirdiği saldırlar hakkında bilgi verildi.

İsrail'in ağır topçu atışlarıyla Lübnan'ın Mervahin, Bustan, Lebveniye, Zibkin ve Maadi beldelerinin çevresini vurduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusu ile 8 Ekim'den bu yana çatışmada olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Şebaa Çiftlikleri ve el Malikiyye'de yer alan askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Saldırıda, İsrail hedeflerinin "tam isabetle vurulduğu" kaydedildi.