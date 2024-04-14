İsrail televizyonundan "Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını ertelediği" iddiası

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısını ertelediği öne sürüldü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a kara saldırısını ertelediği öne sürüldü.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, geçen hafta Refah'a kara saldırısı için "tarihin belli olduğunu" söyleyen Netanyahu'nun bu adımı "ertelediği" iddiasına yer verildi.

Haberde, Netanyahu'nun Refah'a kara saldırısını neden veya ne zamana kadar ertelediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı için "tarihin belirlendiğini" söylemişti.