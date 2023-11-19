İsrail uçakları Lübnan'ı bombaladı: Hizbullah'a ait hedefler vuruldu

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'daki hava saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu son olarak Hizbullah'a ait "hedefleri" vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'e yaklaşık 10 kadar havan mermisiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı ve İsrail topçularının karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının da Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedefleri bombaladığı kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.