İsrail, yerel seçimler için sandık başında: 14 bölgede oylama yapılmayacak

İsrail'de Gazze saldırısının gölgesinde yerel seçimler için oy verme işlemi başladı. Ülkede 5 yılda bir yapılan yerel seçimler Hamas'ın 7 Ekim saldırıları sonrasında İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları sebebiyle 31 Ekim 2023'te ertelenmişti. Ülkede, Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye edilen 14 yerel yönetimde ise İsrailliler 19 Kasım'da oy kullanacak.

İsrail'de 31 Ekim 2023'te yapılması planlanan ancak İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları sebebiyle 27 Şubat 2024'e ertelenen yerel seçimlerde oy verme işlemi başladı.

Seçimlerin kesin sonuçlarının ise Gazze'ye yönelik devam eden saldırılar ve Lübnan sınırında yerinden edilen İsrailli seçmenlerin oy kullanacağı 400 bin kadar çifte zarflı oyun sayımı zaman alacağı için yaklaşık 1 hafta sonra açıklanması bekleniyor.

Çifte zarf sistemi, kayıtlı olduğu sandıkta oy veremeyen seçmenlerin posta yoluyla oylarını göndermesi için kullanılıyor.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırıları, kuzeyde Lübnan Hizbullah'ı ile çatışma riski, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumu ile siyaset ve güvenlik gündeminin kamuoyunu meşgul etmesi nedeniyle ülkede seçim heyecanı hissedilmiyor.

İsrail'de yerel seçimlerde bağımsız aday listeleri öne çıkıyor. Partilerden isimler, burada görüşlerine yakın kişilerle ittifak yaparak yerel mecliste sandalye elde etmeye çalışıyor. İsrail'de yerel seçimler, partilerin siyasi gücüne ilişkin tabloyu yansıtmıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde insanlık felaketini derinleştiren saldırıları ve kara işgali devam ederken kuzeyde Lübnan Hizbullah'ı ile çatışmalar da şiddetlendi.

14 YEREL YÖNETİMDE 19 KASIM'DA OY KULLANILACAK

İsrail'in Gazze çevresi ve Lübnan sınırında tahliye ettiği belde ve şehirlerin yer aldığı 14 yerel yönetimde ise seçimler yapılmayacak. Buralarda yaşayan İsrailliler, 19 Kasım'da oy kullanacak.

İsrail İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkedeki 7,2 milyon kayıtlı seçmen, 12 bin sandıkta 241 belediye, bölge ve yerel meclis için oy kullanacak. Yerel saatle 07.00'da başlayan oy verme işlemi 22.00'a kadar devam edecek.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarda görev alan askerler için bölge içinde 12 sandık kurulduğunu, ülke genelinde 150'si mobil olmak üzere toplam 925 sandık hazırlandığını bildirdi. Askerlerin 20-27 Şubat tarihlerinde oy verebileceği kaydedildi.