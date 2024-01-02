İsrail yıkıma devam etme sinyali verdi

İsrail ordusu, Gazze’deki katliamlarının 2024 boyunca devam edeceğine işaret etti. Gazze’deki 5 tugay bölgeden çekilirken İsrail’in savaşta üçüncü aşamaya geçtiği aktarıldı. Kızıldeniz’de ise tansiyon giderek yükseliyor.

Dış Haberler

Yeni yıla İsrail bombardımanı altına giren Gazze’de çatışmalar sürerken Tel Aviv, “üçüncü aşamaya” geçtikleri savaşın 2024 boyunca süreceğini açıkladı. İsrail ve Hamas arasında yeni yılın ilk saatleri karşılıklı füze atışlarıyla geçti. Gece boyunca süren saldırılar sebebiyle 2024’e katliamların gölgesinde giren Gazze’de can kaybı 21 bin 978’e yükseldi. İsrail ordusu, Gazze’de “yanlışlıkla” öldürülen asker sayısının 29'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari, yeni yıl mesajında savaşın 2024 süresince de devam etmek üzere planlandığını söyledi. “Savaşın hedefleri uzun süreli mücadele gerektiriyor ve buna göre hazırlanıyoruz” diyen Hagari, bazı yedek birliklerin “gelecekte yapılacak operasyonlar öncesi enerjilerini yeniden toparlayabilmeleri için bu hafta çekilecekleri” bilgisini paylaştı.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

Hagari’nin mesajını paylaştığı saatlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise, Gazze’de yürüttüğü kara operasyonunda savaşan 5 tugayını geri çekme kararı aldığı kaydedildi. İsrail ordusu radyosunun X’teki paylaşımında “Gazze Şeridi'ndeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu, Gazze’deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi” denildi.

Açıklamada, terhis edilen tugayların 551'inci Yedek Tugayı, 14'üncü Tugay ve üç eğitim tugayı olduğu aktarıldı. İsrail merkezli "Walla" haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu, 21 Aralık’ta, Golani Tugayı’na mensup birliklerin ağır kayıplar vermesinin ardından Gazze Şeridi’nden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu bazı birliklerini Gazze’den çekerken Reuters’a konuşan bir ordu yetkilisi, “büyük ölçüde kontrolü ele geçirdikleri” Gazze’deki savaşta “üçüncü aşamaya geçtiklerini” söyledi. Bazı yedek askerlerin “ülke ekonomisini yeniden canlandırmak” için geri çekildiğini belirten yetkili, üçüncü aşamanın “en az altı ay süreceğini” ve Hamas üyelerine yönelik “temizlik operasyonlarını” içerdiğini kaydetti. İsrail, ülkedeki işgücünün yüzde 15 kadarına denk gelen Gazze için 300 bin yedek askeri seferber etmişti. Yetkili ayrıca ihtiyaç olduğunda kuzeyde Hizbullah ile çatışmalara sahne olan Lübnan sınırına göndermek için yedek askerleri çektiklerini aktardı.

İRAN GEMİSİ KIZILDENİZ’DE

ABD yönetiminin, Gazze'deki krizin başladığı günlerde İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisini geri çekeceği iddia edildi. ABD News’a konuşan iki ABD’li yetkili, USS Gerald R. Ford ile ona eşlik eden kruvazör ve saldırı gemilerinin, “ilerleyen günlerde” Doğu asıl konuşlu oldukları Virginia eyaletindeki Norfolk Limanı’na döneceğini kaydetti. İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre ise Tel Aviv’in'in bundan endişe etmediği, ABD'nin İsrail'e ihtiyaç durumunda ek gemiler gönderilebileceğini ilettiği aktarıldı.

Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetti. Kızıldeniz'de ABD güçleri ile Yemen'de İran destekli Husiler arasında gerilim artarken İran'ın “Elburz” adlı savaş gemisinin Babu'l Mendeb Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdiği bildirildi. İran’ın yarı resmi ajansı Tasnim’de yer alan haberde İran donanmasının “nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği” ifade edildi.

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps ise, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları nedeniyle ülkesinin Husilere karşı “doğrudan harekete geçmeye hazır olduğu” uyarısında bulundu. Söz konusu saldırıların küresel tedarik zincirlerinde aksamalara neden olduğunu savunan Shapps, Kızıldeniz’deki saldırganlığın bölge çapında bir çatışmayı tetikleme riski olduğunu kaydetti.

∗∗∗

BARIŞIN YILI OLSUN

Dünya başta Gazze ve Ukrayna’daki savaşların gölgesinde yeni yıla girerken birçok ülkede kutlamalara “Gazze’de ateşkes” çağrısı damgasını vurdu. Kanada'nın Edmonton kentinde bulunan Whyte Bulvarı'nda bir araya gelen yüzlerce kişi yeni yıla girerken Filistin'e destek gösterisi düzenledi. ABD’nin başkenti Washington’da birçok kişi, Beyaz Saray’ın İsrail’e desteğini sonlandırması ve derhal ateşkes çağrısı yaptı. Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezine yeni yıl dolayısıyla yerleştirilen dev çam ağacına İsrail'in Gazze'de öldürdüğü 9 bini aşkın çocuğa dikkati çekmek için “kefenli çocuk maketleri” asıldı. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde ABD elçiliği önünde toplanan göstericiler yeni yıla Gazze için ateşkes isteyerek girdi.