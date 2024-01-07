İsrail’den ABD’ye Lübnan mesajı: Diplomasi sonuçsuz kalırsa askeri seçeneğe başvuracağız

İsrailli yetkililer, ABD'ye ilettiği mesajda, Lübnan Hizbullahı ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulamaması halinde askeri harekat seçeceğine başvurmakta kararlı olduklarını iletti.

İsrail'in, diplomatik çabaların başarısız olması halinde Lübnan Hizbullahı'na yönelik askeri harekat seçeneğine başvurmakta kararlı olduğu ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'a bildirildiği iddia edildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, İsrailli yetkililerin, Hizbullah’ı Lübnan’ın güneyinden uzaklaştırmak için askeri harekat seçeceğine başvurmakta kararlı olduklarını iletti.

Bölgeden tahliye edilen İsraillilerin evlerine dönebilmeleri için kuzey sınırında güvenliğin yeniden tesis edilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, aksi takdirde İsraillilerin geri dönmeyi reddedeceklerini belirtti.

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İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 129 Hizbullah mensubu ile İsrail güçlerinin açıklamasına göre 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Tel Aviv yönetimine bağlı güçlerin, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye bölgesinde Hamas ofisini hava saldırısıyla hedef alarak Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'yi öldürmesi, Hizbullah ile İsrail arasında devam eden kontrollü çatışmaların topyekun savaşa dönüşebileceği endişelerine yol açmıştı.

Hochstein, Hamas'ın üst düzey yetkilisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'ta öldürülmesinin ardından Tel Aviv'e gitmişti.

Hochstein, 4 Ocak’ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşmüştü.

İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, 28 Aralık'ta yaptıkları açıklamalarda, Lübnan sınırında Hizbullah ile yaşanan gerginliğin diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulmaması halinde Tel Aviv'in yeni adımlar atabileceğini duyurmuştu.