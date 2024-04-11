İsrail’den İran açıklaması: “Tetikteyiz ve hazırlıklıyız”

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız” dedi.

İsrail’in İran güvenlik güçlerinin ölümüne yol açan saldırıları iki ülke arasındaki ipleri gererken, son olarak Şam'da İran Konsolosluğunun hedef alınması gerilimi doruğa çıkardı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın konsolosluğun hedef alınmasının karşılıksız bırakılmayacağını söylemesi İsrail ve ABD’yi teyakkuza geçirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, İran’dan gelebilecek saldırılara yönelik yapılan hazırlıklara değinerek, “Tetikteyiz ve çeşitli senaryolar için son derece hazırlıklıyız. Durumu sürekli değerlendiriyoruz. IDF'nin sahip olduğu çeşitli kabiliyetleri kullanarak saldırı ve savunmaya stratejik ortaklarımızla birlikte hazırız” dedi.

“ABD SİLAHLI KUVVETLERİYLE STRATEJİK İLİŞKİMİZ GÜÇLÜ"

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Kurilla’nın İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bölgedeki güvenlik sorunlarını değerlendirmek üzere bu sabah ülkeye geldiğini belirten Hagari, "ABD silahlı kuvvetleriyle stratejik ilişkimiz güçlü ve sıkı. İran topraklarından yapılacak bir saldırı, İran'ın Orta Doğu'daki durumu tırmandırma ve başkalarının arkasına saklanmayı bırakma niyetinin açık bir kanıtı olacaktır” şeklinde konuştu.

Hagari, çok başarılı bir hava savunma kabiliyetlerinin olduğunu vurgulayarak, sivillerin mevcut ve değişmeyen İç Cephe Komutanlığı yönergelerine uymaya devam etmeleri ve tetikte olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.