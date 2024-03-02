İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı: Hizbullah'ın 5 üyesi öldürüldü

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura beldesi yakınlarına insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıya ilişkin açıklama yapan Hizbullah, 5 üyesinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan’da düzenlediği hava saldırılarında, 5 Hizbullah mensubunun öldüğü belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, İsrail’e ait insanız hava aracı (İHA), Lübnan'ın güneyinde, sınırdaki Nakura beldesi yakınlarındaki bir aracı hedef aldı.

Hizbullah da yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda mensupları Ali Abdulnebi Kasım, Mustafa Hüseyin Selman ve Mahmud Ali Gabris'in öldüğünü duyurdu.

İHA VE FÜZE İLE SALDIRI DÜZENLENDİ

Daha sonra yaptığı başka bir açıklamada ise Faruk Muhammed Harb ve Abbas Ahmed Halil adındaki 2 mensubunun da İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiğini aktaran Hizbullah, İsrail'e ait kuzeydeki Liman yerleşim birimine yönelik kamikaze İHA ve Cel el Alem mevzisine füze ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.

ÖLEN HİZBULLAH ÜYESİ SAYISI 228'E YÜKSELDİ

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023’ten beri Lübnan’ın güneyinde yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 228’e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas ve 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.