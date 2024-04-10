İsrail’e kısıtlama ile gelen itirafname

Politika Servisi

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şimdiye kadar kürsü konuşmalarından öte gitmeyen kınama mesajlarına Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan kısıtlama açıklaması desteği geldi. Bu zamana kadar somut tek bir adım atmayan Erdoğan alınan kısıtlama kararıyla halkın gözünü boyamaya çalışıyor.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren bazı ürünlerin İsrail'e ihracatına kısıtlama getirildiği duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda, kesintisiz yardıma izin verinceye kadar uygulamanın devam edeceği belirtildi. Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik kısıtlama kararı inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe kadar 54 ürün grubunu kapsıyor.

KISITLAMA ALDATMACASI

Ülkenin sorunlarına karşı kayıtsız kalan iktidarı dış politikada da en çok zorlayan birisi İsrail ile ilişkiler oldu. İsrail’in Filistin’e saldırısından önce İsrail Başbakanı Netenyahu ile ilişkileri geliştirme aşamasında olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki enerji konusunda da anlaşmaları geliştirmeye çalışıyordu. Saldırıların ardından arabuluculuk rolüne de soyunan Erdoğan’ın işleri istediği gibi gitmedi. Son dönem artan kamuoyunun baskısına karşı çareyi kısıtlama aldatmacası ile buldu.

HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ

Kısıtlama açıklamasının ardından ise gözler iki ülke arasındaki ilişkiye çevrildi. Ülke içerisindeki tepkileri azaltmaya çalışan Erdoğan için değişen bir şey yok. Ne İsrail’e yönelik politikalarda belli bir değişiklik işareti mevcut ne de var olan somut durumlarda bir değişiklik var. Elçilikler mevcudiyetini korurken ticaret ilişkisi de tam kesilmedi. Kısıtlanan ürünlerin ihracat oranındaki yüksek kalemlerde olması da dikkat çekti.

İTİRAF OLDU

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına karşı tepkisiz kalan iktidar, ekonomik ilişkileri de bu zamana kadar olan süreçte reddetti. Yandaş gazete ve televizyonlar kamu kurumları ile İsrail firmaları arasında ticaretin olmadığını günlerce sayfalarına taşıdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldığı bir televizyon programında İsrail’e giden gemilerin transit gemiler olduğunu, İsrail ile ticaretin sürdürüldüğünü dile getirenlerin de ‘MOSSAD ajanları’ olduğunu dile getirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın dün getirdiği kısıtlama kararı ise Türkiye İsrail arasındaki ticaret ilişkisini de ortaya koydu.

Bu zamana kadar böyle bir ticaret ilişkisinin olmadığını iddia eden yandaş basın da 180 derece döndü. Kararı beklenen hamle olarak değerlendirdi.

Ticaret Bakanlığı'nın, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarının yedinci ayında ihracat kısıtlamasına gitmesine CHP'den de tepki geldi. CHP Ticaret Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, iktidarın Gazze’ye yönelik saldırıları kınarken, İsrail ile ticareti sürdürdüğünü ve kısıtlama kararını saldırılar başladıktan 185 gün sonra aldığını vurguladı. Demir, “Bu durum iktidarın halkımızın taleplerine ve uyarılarına ne kadar duyarsız olduğunun göstergesidir. İsrail'e yapılan ihracat kısıtlaması kararı, halkımızın vicdanının sesidir. Ancak bu kararın, ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihracatı kısıtlama kararına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'a destek uğruna Katz, "Türkiye halkının ekonomik çıkarlarını bir kez daha feda ettiğini" savundu.