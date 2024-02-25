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İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi

İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi. Yetkililer, şahısın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Dünya
  • 25.02.2024 22:37
  • Giriş: 25.02.2024 22:37
  • Güncelleme: 25.02.2024 22:43
Kaynak: İHA
İsrail’in ABD Büyükelçiliği önünde bir kişi kendini ateşe verdi
AA


ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde kimliği belirsiz bir kişi kendini ateşe verdi.

Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yetkililer, adamın sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Şahısın neden kendini ateşe verdiği henüz bilinmezken, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına bir tepki olarak söz konusu eylemi gerçekleştirmiş olabileceği tahmin ediliyor. 

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