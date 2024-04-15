İsrail’in BM Büyükelçisi'nden İran’a yaptırım çağrısı

İsrail'in BM Büyükelçisi Erdan, İran'a yaptırım çağrısında bulunarak "İran dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisidir. Artık BM'de herhangi bir pozisyonu kabul etmemelidir" dedi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi Gilad Erdan, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, İran’ın ‘insan hakları ihlalcisi’ olduğunu belirterek yaptırım çağrısında bulundu.

İsrail’in BM Büyükelçisi Erdan, açıklamasında, “İran dünyanın en büyük insan hakları ihlalcisidir. Artık BM'de herhangi bir pozisyonu kabul etmemelidir. Konsey de İran terörizmini kınamalı, İran'a ağır yaptırımlar uygulamalı ve ‘Devrim Muhafızları’nı terör örgütü ilan etmelidir. İsrail için değil, tüm dünya için. İran şimdi durdurulmalıdır” dedi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.