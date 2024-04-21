İsrail’le ticaret sevdaları bitmiyor

HABER MERKEZİ

İsrail ile ticarete göstermelik ‘sınırlama’ getiren iktidar ticaretten vazgeçemiyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, İsrail ile ticaret eleştirilerine yönelik konuştu.

İzmir’de mermer ve doğal taş fuarında konuşan Zeybekci, İsrail’le ticaretin Gazze Şeridi’nde yapılan katliamdan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Zeybekci, şöyle devam etti: ‘‘İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.’’ Açıklamalarının tepki çekmesi üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konuya yönelik yeni değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, söylediklerinin arkasında olduğunu kaydetti. Zeybekci’ye tepki gösteren Yeni Şafak Yazarı İsmail Kılıçarslan, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım’’ ifadelerini kullandı.

İKİ YÜZLÜSÜNÜZ

SOL Parti ve EMEK Partisi Denizli İl örgütleri de yaptıkları yazılı açıklamayla Zeybekçi’yi protesto etti. SOL Parti Denizli İl Sözcüsü Serdar Aktaş yaptığı yazılı açıklamada, “Siyasi iktidarın İsrail’e yönelik tavrının ikiyüzlü bir politika olduğu Zeybekçi’nin açıklamalarıyla tescil edilmiştir” dedi. Aktaş açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hem ‘Gazze’ye en büyük desteği biz verdik diyeceksiniz diğer yandan da kısıtlamalardan dolayı tedirgin olan sermaye çevrelerini rahatlatmaya çalışmak için, ‘Katliamı kınıyoruz ama İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke’ diyerek ticareti mazur göstereceksiniz. İşte bu tam da siyasal İslam’ın ikiyüzlülüğüdür.” EMEP Denizli İl Başkanı Havva Meşe imzalı açıklamada, "Kınama sözle, ticaret canla başla sürüyor" denildi. Meşe, "Hem ‘kınıyoruz’ diyeceksiniz hem de ‘ticaret sürsün’ diyeceksiniz! Bu ikiyüzlülüğün bir başka aşamasıdır” ifadelerini kullandı.

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İHA parçası satın alınmış

Filistin İçim Bin Genç’in İstiklal’de yaptığı ses getiren eylem sonrası Ticaret Bakanlığı, İsrail ile ticarete kısıtlama getirildiğini açıklamıştı. İsrail ile Türkiye’nin ticari ilişkilerini ortaya çıkaran gazeteci Metin Cihan, bu kez savunma sanayini kapsayan bir mal alımını paylaşarak, kısıtlama kararının havada kaldığını gözler önüne serdi. Cihan, Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı’nın (TUSAŞ), İsrailli Baz Airborne’dan Uçak, helikopter veya insansız hava taşıtlarının diğer aksam ve parçalarını tedarik ettiğinin belgesini paylaştı.