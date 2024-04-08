İsrail’le ticaret tam gaz

Filistin’in yanında olduklarını iddia eden AKP iktidarı İsrail’le ticarette gaza bastı. TİM’in raporuna göre İsrail’le yapılan ticaret sürekli artarken bu yıl gerçekleşen ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu.

Mustafa KÖMÜŞ

İsrail’le ticareti protesto eden gençler önceki gün gözaltına alınırken ihracat da hız kesmeden sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) yayımladığı veriler de bunu doğruladı. TİM’in verilerine göre İsrail en çok ihracat yapılan 12’nci ülke oldu.

TİM’in raporuna göre İsrail’e bu yıl yapılan ihracat 1 milyar 140 milyon 574 bin doları buldu. Üstelik bu yıl her ay ihracat daha da fazla arttı. Ocakta 317 milyon 700 bin dolar, şubatta 399 milyon 676 bin dolar olan ihracat martta 423 milyon 170 bin dolara yükseldi. Bu rakamlar aynı zamanda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana en yüksek rakam oldu. Diğer yandan İsrail’in toplam ihracattaki payı ise yüzde 2,06 olarak gerçekleşti.

Rapora göre İsrail’e satışında öne çıkan sektörler ve mart ayı ihracat rakamları şöyle oldu:

• Çelik: 31 milyon 289 bin dolar

• Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri: 25 milyon 117 bin dolar

• Demir ve demir dışı metaller: 29 milyon 50 bin dolar

• Elektrik ve elektronik: 40 milyon 302 bin dolar

• Hazır giyim ve konfeksiyon: 40 milyon 302 bin dolar

• Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri: 24 milyon 242 bin dolar

• Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri: 34 milyon 18 bin dolar

• Otomotiv endüstrisi: 53 milyon 816 bin dolar

• Zeytin ve zeytinyağı: 7 milyon 639 bin dolar

TİM verilerine göre, mart ayında toplan ihracat ise yüzde 4,1 düşerek 22 milyar 580 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihracatın gerilemesinde Mart 2024’te 5 defa cumartesi-pazar tatil günleri oluşması etkili oldu.

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ERENKÖY CEMAATİ’NDEN TEPKİ

Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’le ticaretine devam eden iktidara bir tepki de Erenköy Cemaati’nden geldi. Erenköy Cemaati’nin manevi önderi Osman Nuri Topbaş, sosyal medyada paylaşılan konuşmasında İsrail’le ticaret için “Zalimlerin ta kendisi olursun” dedi. Filistin için Bin Genç İnisiyatifi Bursa’da da "İsrail’le ticareti kesin" eylemi yaptı.

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DURGUN’UN İSRAİL BAĞLANTISI

Araştırmacı Metin Cihan, İsrail’in dev tarım şirketi Haifa Group’un Türkiye ayağının başında MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun’un bulunduğunu yazdı.

Hilmi Durgun

Cihan’ın sosyal medya hesabından aktardığına göre MHP’li Durgun, şirketin Türkiye ayağındaki faaliyetlerini yürüten Agrosel firmasının sahibi konumunda. Durgun’un, İsrail bağlantısına rağmen sosyal medya hesabından yaptığı Gazze’yle ilgili paylaşımlar dikkat çekiyor.