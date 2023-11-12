İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir: Hamas'ı destekleyen herkes yok edilmeli

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ı destekleyen herkesin yok edilmesi gerektiğini söyledi.

Ben-Gvir, "Kanal12" televizyonunda katıldığı programın bir bölümünü X sosyal medya hesabından paylaştı.

Ben-Gvir, "Açık konuşmalıyız. Hamas yok edilmeli dediğimizde, şarkı söyleyen, destekleyen, şeker dağıtan herkes Hamas ve hepsi yok edilmeli." ifadesini kullandı.

İsrail'de Ben-Gvir, uzun süredir tartışmalı bir figür olarak öne çıkıyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Ben-Gvir'in sivilleri ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyası kapsamında, İsrailli silah şirketlerinden yaklaşık 25 bin silahın yanı sıra mühimmat ve diğer savaş malzemeleri satın alınmıştı.

Ben-Gvir, 7 Ekim'deki olayların ardından sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan kişilerin İsrail bayrağı önünde elleri kelepçeli halde çekilen fotoğraflarını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu yılın başında göreve gelen koalisyon hükümetinde Ben-Gvir, ülkedeki kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığına getirilmişti.