İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in kaburgaları kırıldı

Kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar olduğu belirtildi. Gvir’in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Makam aracının karıştığı trafik kazasında ters dönmesi sonucu yaralananan İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

İsrail’de kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kaza nedeniyle kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar olduğu açıklandı.

Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi.

TEDBİR AMACIYLA HASTANEDE KALACAK

Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir’in durumunun iyi olduğu açıklandı. Hastane tarafından yapılan açıklamada, Gvir'in geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi.

Vücudunda morluklar oluşan Gvir’in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Kırmızı ışık durmayan Ben-Gvir’i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralandı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazdı.

Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.