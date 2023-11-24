İsrailli bakanın hedefinde Haaretz gazetesi var: İlan desteklerinin durdurulmasını istedi

İsrail'de Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud üyesi olan İletişim Bakanı Şlomo Karhi, Haaretz gazetesinin resmi ilan ve aboneliklerinin iptal edilmesi yönünde hükumete teklif sunduğunu duyurdu.

İsrail hükümeti, ordunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye karşı sürdürdüğü saldırılarla ilgili haberlerinde "bozguncu ve asılsız propaganda ile devlete karşı kışkırtıcı yayın yaptığı" iddiasıyla Haaretz gazetesine yaptırım için harekete geçti.

İsrail'in Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Karhi, gazetenin devlet daireleri ve devlet şirketlerinden elde ettiği abonelik ve ilan desteklerinin durdurulmasını istedi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise Karhi, Haaretz gazetesine kamu ilanlarının verilmemesi ve aboneliklerin durdurulması yönünde hükümete öneride bulundu.

Bakan Karhi, hükümete sunduğu önerinin nedeninin "Haaretz gazetesinin savaş sırasında bozguncu ve asılsız propaganda ile İsrail devleti aleyhine sürdürdüğü kışkırtıcı yayınlar" olduğunu savundu.

לאור הפצה באופן עקבי של "תעמולה תבוסתנית ושקרית, וחתירה נגד מדינת ישראל בשעת המלחמה" בעיתון הארץ, הגשתי כעת לממשלה, הצעת מחליטים להפסקת המימון של עיתון הארץ, כולל הפסקת הפרסום ודמי המנוי של כלל המשתמשים בשירות המדינה, כולל צה"ל, משטרה, שב"ס, משרדי ממשלה וכל חברה ממשלתית. pic.twitter.com/qdbH1K96kX — 🇮🇱שלמה קרעי - Shlomo Karhi (@shlomo_karhi) November 23, 2023

FON SAĞLANMAMASI İÇİN TEKLİF SUNDU

Karhi, hükümete "İsrail ordusu, polis, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet (Şabak), bakanlıklar ve herhangi bir kamu şirketi dahil olmak üzere tüm devlet kullanıcılarının reklam ve abonelik ücretlerinin durdurulması gibi Haarez'e hiçbir şekilde fon sağlanmaması" yönünde bir teklif sunduğunu aktardı.

Gazetenin, "savaşın hedeflerini baltalayan, askeri çabayı ve toplumsal dayanıklılığı zayıflatan bir saldırı çizgisi benimsediğini" öne süren Karhi, devlet kurumlarının Haaretz gazetesinden hizmet satın almayı durdurmasının, İsrail vatandaşlarının hissettiği ağır zararı azaltacağını iddia etti.