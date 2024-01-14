İsrailli futbolcu Jehezkel hakkında adli soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ve İsrail'in Gazze'ye saldırısını başlattığı tarih olan 7 Ekim'i gösteren İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golden sonra Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu ve İsrail'in Gazze'ye saldırısını başlattığı tarih olan 7 Ekim'i gösteren İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün oynanan Antalyaspor-Trabzonspor Süper Lig müsabakasında attığı golden sonra İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı destekleyen çirkin hareketi nedeniyle İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. 100 günü aşkın süredir, çocuk kadın, genç yaşlı demeden Gazze'de soykırım yaparak insanlık suçu işleyen İsrail'in saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Filistinli mazlumların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) de konuyla ilgili açıklama yaptı ve Jehezkel hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de bugün oynanan Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Segiv Jehezkel'in hiçbir şekilde kabul edilemez davranışını kınıyoruz. Antalyaspor'un futbolcu ile ilgili aldığı kadro dışı bırakılma kararını yerinde buluyoruz. Sorumlular ile ilgili gerekli işlemler ve disiplin soruşturmaları ivedilikle başlatılmıştır. İnsanlık onurunu ve Türk toplumunun vicdanını rahatsız eden bu hareketin sorumluları ile ilgili gereğinin yapılacağından kamuoyunun şüphesi olmasın" denildi.