İsrailli rehine yakınları Tel Aviv'de yol kapattı: "Onları hemen eve getirin"

İsrailli rehine yakınları, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların 202. gününde başkent Tel Aviv'de bulunan Savunma Bakanlığı önündeki yolu kapatarak eylemlerine devam etti.

Başta Hamas olmak üzere Filistinli örgütler tarafından 7 Ekim'deki saldırının ardından rehim tutulan İsrailli rehinelerin yakınları, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı önünde yol kapatarak protesto gösterisi yaptı.

Göstericiler "Anlaşma şimdi", "Onları eve getirin hemen", "Yardım" yazılı pankartlar taşıdı ve Savunma Bakanlığı önündeki yolu kapattı.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail Savaş Kabinesi ile genişletilmiş hükümet toplantısında, Hamas ile bir esir takası anlaşmasının görüşüleceğini bildirmişti.

Yeni girişimin, İsrail ordusu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç güvenlik teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından hazırlandığı belirtilmişti.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Hamas, 13 Nisan'da İsrail ile ateşkes teklifine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Ofisi de Hamas'ın cevabının genel hatlarıyla olumsuz olduğuna ilişkin açıklama yapmıştı.

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Batı Şeria Sorumlusu Zahir Cebbarin, "gerçek bir anlaşma olmaksızın İsrailli esirleri kesinlikle teslim etmeyeceklerini" ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.