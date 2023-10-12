İsrailli yazar ve tarihçi Harari: İsrail, Netanyahu'nun politikalarının bedelini ödüyor

Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonu ile başlayan İsrail-Filistin çatışması sürüyor. Ünlü İsrailli tarihçi ve yazar Harari, İsrail’in bugün Netanyahu’nun politikalarının bedelini ödediğini söyledi.

İsrailli tarihçi ve yazar Yuval Noah Harari, BBC'ye Hamas saldırısının olası sonuçlarına ilişkin konuştu.

Harari, saldırının şiddet düzeyinin ve sonrasındaki İsrail misillemesinin nesilleri etkileyecek sonuçları olabileceğini kaydetti.

Harari, saldırıdaki istihbarat başarısızlığı ile Netanyahu'nun politikaları arasında bağlantı olduğunu savundu.

Ünlü yazar şunları söyledi:

"Çok açık olan İsrail halkının yıllardır devam eden kötü siyasetin faturasını ödediğidir. Netanyahu, bir yandan Filistinle yapılabilecek herhangi bir barış girişimini göz ardı ederken, diğer tarafta, ulusu kutuplaştırarak bir siyasi kariyer inşa etti. Sistematik olarak da devlet kurumlarına saldırdı. Biz şu anda bunun bedelini ödüyoruz. Bu dünyadaki tüm demokrasiler için bir derstir. Buradaki ders, güçlü popülist liderlerin ulusları kendi siyasi kariyerleri için bölmesine izin verilmemesi gerektiğidir."

Öte yandan Harari, bugün The Guardian’da yayımlanan “İsrailliler ve Filistinliler 1948'den bu yana en büyük tehlike anıyla karşı karşıya” başlıklı yazısında da, “Peki sırada ne var? Kimse kesin olarak bilmiyor ama İsrail'deki bazı sesler Gazze Şeridi'ni yeniden fethetmeye ya da bombalayarak yerle bir etmeye yöneliyor. Böyle bir politikanın sonucu, bölgenin 1948'den bu yana yaşadığı en kötü insani kriz olabilir. Özellikle de Batı Şeria'daki Hizbullah ve Filistin güçleri mücadeleye katılırsa, ölü sayısı binlerce kişiye ulaşabilir ve milyonlarcası da evlerinden sürülebilir. Çitin her iki tarafında da ilahi vaatlere ve 1948 savaşına odaklanmış dindar fanatikler var” dedi.