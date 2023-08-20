İşsizlik fonu: 100 kişiden 90’ı ulaşamıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, işsizlik fonu şartları nedeniyle her yüz 100 işsizden 9’ının fona ulaşamadığını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, “Türkiye’de İşsizlik Sigorta Fonu’ndan yararlanmak için getirilen şartlar, işçinin kendi parası olan işsizlik fonundan yararlanamamasına neden oluyor. Resmi işsiz sayısının 3 milyon 337 bin kişi olduğu ülkemizde temmuz ayında sadece 367 bin 462 kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılmıştır. Bu da temmuz ayında her 100 işsizin 11’inin fondan yararlandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca bu yılın ilk 7 ayında işten çıkarılan toplam 969 bin 803 işsizden sadece 439 bin 66’sına işsizlik ödeneği bağlandı. Yani her 100 işsizden 90’ı fona ulaşamıyor” dedi.

CHP İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar, İşsizlik Sigortası Fonu’nun ilk yedi aylık verilerini değerlendirdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uyar, şunları kaydetti:

“Türkiye’de işsizlik sigorta fonunda yararlanmak için getirilen şartlar, işçinin kendi parası olan işsizlik fonundan yararlanamamasına neden oluyor. Resmi işsiz sayısının (dar tanımlı işsiz) 3 milyon 337 bin kişi olduğu ülkemizde temmuz ayında sadece 367 bin 462 kişiye işsizlik maaşı ödemesi yapılmıştır. Bu da temmuz ayında her 100 işsizin 11’inin fondan yararlandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca bu yılın ilk 7 ayında işten çıkarılan toplam 969 bin 803 işsizden sadece 439 bin 66’sına işsizlik ödeneği bağlandı. Yani her 100 işsizden 90’8 fona ulaşamıyor.

İŞVERENLERİN FONDAN ALDIĞI DESTEK İŞSİZLERİN 4,3 KATI

Fonun maddi varlığı temmuz ayı sonu itibariyle 143 milyar 260 milyon TL’ye ulaştığı görülmektedir. Fonun maddi kaynakları daha önce bazı kamu bankalarına aktarıldığı açıklanmıştı. Ayrıca iktidar yıllardır bütçeden yapılması gereken istihdama ilişkin destek ödemelerini de işsizlik sigortası fonundan karşılıyor.

Bu yılın ilk 7 ayında işsizlere temel gelir desteği olarak fondan ödenen toplam para 11 milyar 462 milyon 476 bin TL’dir. Lakin işverenlere çeşitli teşvik, prim ve iş gücü eğitim destekleri adı altında yılın ilk 7 ayında ödenen toplam miktar ise 49 milyar 420 milyon 11 bin TL’dir. Bu verilere göre işverenlere; teşvik ve destek, aktif iş gücü ve iş başı eğitim adı altında verilen destekler işsizlere verilen desteğin yaklaşık 4,3 katıdır.

İşçiler kendi primleri katkıda bulundukları işsizlik fonundan yararlanamazken, işverenler fondan bir koyup dört katı para kullanmış oluyorlar. Üstelik işsizler fondan en fazla 10 ay yararlanabilirken işverenler için herhangi bir süre kısıtlaması şartı yoktur.”