İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı

Asgari ücrette yaşanan Temmuz ara zammının ardından asgari ücretin etkilediği kalemler arasında yer alan işsizlik maaşının ne kadar olduğu gündeme geldi. Çok sayıda yurttaşın faydalandığı işsizlik maaşında asgari ücrette yaşanan 2024 Temmuz ara zammıyla birlikte yükselmiş oldu. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı

Asgari ücrette yaşanan 2024 Ocak zammının ardından pek çok kalemde değişikliğe gidildi. Bunlardan biri de sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları karşılamaları halinde belirli bir dönem verilen işsizlik maaşı oldu. İşsizlik maaşının ne kadar olduğu sorusunu pek çok emekçi gündeme getiriyor. Peki, İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte 2024 yeni işsizlik maaşı tutarı

İşsizlik maaşı ne kadar oldu?

Asgari ücrette yaşanan 2024 Ocak zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 7 bin 940 lira, en yükseği 15 bin 830 liraya yükselmiş oldu. Geçtiğimiz dönem 2024 Temmuz asgari ücret ara zammı ile birlikte en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 liraydı.

İşsizlik maaşı nedir?

İşsizlik maaşı, İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsiz kalan emekçilere sağlanan bir sosyal yardım programıdır. İşsizlik maaşı, çalışanların istek dışı olarak işlerini kaybetmeleri durumunda geçimlerini sürdürebilmeleri İŞKUR tarafından ödenen maaşa denir.

İşsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı başvurusu için İŞKUR'un belirttiği şartlar şu şekilde:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

İşsizlik maaşı ne kadar süre alınabilir?

İşsizlik maaşı işsiz kalan sigortalının sigorta priminin kaç gün ödendiğine göre değişiklik göstermektedir. İşsizlik maaşı alma hakkı kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alma süreleri şu şekilde: