İstanbul'a kar geliyor: En çok yağış için tarih verildi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil yurt genelinde 9 Ocak gününden itibaren soğuk hava ve kar yağışı etkili olacağını belirtti. Şen, megakentte ikinci ve üçüncü kar yağışı için de tarih verdi. İlk dalganın ardından 13 Ocak'ta ve 19-20 Ocak'ta yeni kar yağışının beklendiğini belirten Şen, en çok yağışın ise 13 Ocak'ta görüleceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre ülke geneli, yarından itibaren soğuk ve yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. Salı günü sıcaklıkların düşmesiyle yurt genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Prof. Dr. Orhan Şen de salı günü sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceğini açıkladı.

Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR SALI DÜŞÜYOR, KAR GELİYOR

Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, ülkenin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PROF. DR. ŞEN: ÜLKEDE KAR VAR

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9 Ocakta soğuk ve kar yağışı yurtta etkili olacak. İstanbulda kar yağışı olası ama yerde ancak yükseklerde 2-3 cm örtü yapabilir. Gelecek olan 2. kar yağışı 13 Ocakta görülüyor bu sistemde İstanbul dahil Türkiye daha çok kar alacak gibi. 3. sistem 19-20 Ocak da görünüyor" diye yazdı.

Şen "Pazar ve pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak. 9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde ülkede karla karışık yağmur ve kar yağışı başlayacak 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.