İstanbul'a kar geliyor: Tarih verildi

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a 10-11 Ocak tarihlerinde kar yağışı beklediğini belirterek, "2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'a 10-11 Ocak tarihlerinde soğuk hava dalgası geleceğini ve kentte kar yağışı şeklinde olacağını kaydetti.

CNN Türk'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Orhan Şen, "Hava sıcaklıkları ortalamanın üstündeydi. Yağış azlığı da düşündürücü. 10-11 Ocak gibi soğuk hava dalgası geliyor. İstanbul'da da kar yağışı yapacak. Henüz 10 gün var. Bu olasılık artabilir. Sıcaklıkların 5-6 dereceye kadar düşebileceği soğuk hava geliyor. Sistemler değişmezse bu sistemin İstanbul'un kar yapacağını tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2 SENE ÖNCEKİ GİBİ BİR KAR YAĞIŞI OLABİLİR"

"Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal" diyen Şen, şunları söyledi: "Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız."

Şen, şunları kaydetti: "Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonda Anadolu'ya kayacak bu sistem."