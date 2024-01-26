İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? AKOM yağış için tarih verdi

Olumsuz hava koşulları yurtta etkisini sürdürürken İstanbul'da yaşayan yurttaşlar İstanbul'a bu hafta sonu kar yağacak mı sorusunu gündeme getiriyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM İstanbul'da yaşayan yurttaşları uyarırken yağış için tarih verdi. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? AKOM yağış için tarih verdi!

Yurt genelinde yaşanan olumsuz hava şartları etkilerini sürdürürken İstanbullu yurttaşlar İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorularını gündeme getiriyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bu sorulara yanıt getirecek bir açıklama yaparak İstanbulluları bu hafta sonu için uyardı. Peki, İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? AKOM yağış için tarih verdi!

İstanbul'a kar yağacak mı?

AKOM tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yapılan uyarıda İstanbul'da 29 Ocak Pazartesi günü yüksek yerlerde kar yağışı beklendiğinin altı çizildi.

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

AKOM tarafından yapılan uyarıda 27 Ocak Cumartesi yağmur şeklinde görülecek yağışların 28 Ocak Pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olması bekleniyor. 29 Ocak Pazartesi öğle saatlerine kadar ise yüksek yerlerde yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği öngörülüyor.

AKOM yağış için tarih verdi

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 1-10 Şubat tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.