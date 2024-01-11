İstanbul'a kar yağışı geliyor: Saat verildi

İstanbul'da cuma ve cumartesi günleri kar yağışı bekleniyor. AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışlar cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde olacak. Prof. Dr. Orhan Şener ise yarın öğleden sonra hafif kar yağışı beklendiğini, cumartesi günü ise İstanbul'da hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, yağışların cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar şeklinde; cuma akşam saatlerinden itibaren ise hafif kar şeklinde olacağı ifade edildi.

Cuma günü kentte karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerde kar yağışı belendiği aktarılırken, cumartesi günü ise parçalı bulutlu ve kar yağışlı bir havanın beklendiği tahmin edildi.

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın öğleden sonra İstanbul'da karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı beklendiğini, cumartesi günü ise İstanbul'da hafif kar yağışı görüleceğini aktardı.