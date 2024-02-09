İstanbul adayının duyurulması bekleniyor: DEM Parti adaylık açıklamasını bir saat erteledi

DEM Parti'nin İstanbul adayını bugün açıklaması bekleniyor. Daha önce 14.00'te yapılacağı bildirilen açıklama, saat 15.00'e ertelendi.

DEM Parti, 31 Mart yerel seçimleri için bazı adaylarını bugün açıklayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı da açıklaması beklenen partide, yeni bir gelişme yaşandı.

DEM Parti'nin daha önce 14.00'te yapılacağı bildirilen açıklama, saat 15.00'e ertelendi.

BAŞAK DEMİRTAŞ ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmayacağını açıkmıştı.

Başak Demirtaş yaptığı açıklamada, "Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da Partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar Partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır" demişti.

Selahattin Demirtaş da yaptığı açıklamada, "Başak Hanımın adaylık açıklaması partimize güç vermek içindi, geri çekilme açıklaması da partimizin bilgisi dahilinde. Bütün bu süreçler birlikte yürütülmüştür halkımız bilsin. Halkımız bize güvensin, ne yaptığımızı biliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.