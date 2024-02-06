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İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili yayın yasağı kararı alındığını duyurdu.

Güncel
  • 06.02.2024 14:03
  • Giriş: 06.02.2024 14:03
  • Güncelleme: 06.02.2024 14:12
İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili 'yayın yasağı' kararı
Fotoğraf: AA

İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, açıklamasında, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği Çağlayan Adliyesi’ndeki terörist saldırıya ilişkin olarak "yayın yasağı" kararı almıştır" ifadelerine yer verdi.

Şahin, ayrıca, yayın yasağı kararına uyulması uyarsında bulundu.

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