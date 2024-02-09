İstanbul Adliyesi'ne silahlı saldırı: Gözaltına alınan 96 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul Adliyesi'nin C kapısında bulunan polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlara ilişkin 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirildi.
Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili gözaltına alınan 96 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırısına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri tamamlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden polis otobüsleriyle çıkartılan 96 şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler daha sonra adliyeye götürüldü. Şüphelilerin sorgusu için 2 Başsavcıvekili 35 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin sorgularının birazdan başlaması bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat'ta silahla ateş açan 2 kişi öldürüldü. Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 adrese düzenlenen operasyonlarda 40 kişinin gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirmişti.
Operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 96'ya çıkmıştı.