İstanbul anketi: Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında kaç puan fark var?

Yerel seçimler için partiler adaylarını belirlemeye devam ederken, İstanbul'da belli olan adaylar üzerine Yöneylem'in ilk anketinde AKP-MHP adayı Murat Kurum, yarışa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde başladı.

Haber Merkezi

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi adaylar ve ittifakların alacağı tutum belli olmaya başladı. CHP, mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu aday gösterirken AKP ise eski bakanlardan Murat Kurum’u aday yaptı.

Yandaş medya Kurum’un adını parlatma çabalarına hız verdi. Kamuoyu yoklamalarına göre İmamoğlu Kurum’a fark atıyor.

YÖNEYLEM Araştırma’nın 7-9 Ocak tarihleri arası İstanbul’un 39 ilçesinde 2 bin 400 kişiyle yaptığı görüşmeye göre İBB seçimlerinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu yüzde 40’a yakın oy alıyor.

AKP-MHP adayı Murat Kurum ise yüzde 32’de kaldı.

Kendi adayıyla seçime gireceğini açıklayan İYİ Parti’nin olası adayı 2,8, DEM Parti 4,8, YRP’nin olası adayı ise 3,6 oranında. Kararsızlar yüzde 10’a yakın.

Oy kullanmayacağını ifade edenlerin oranı ise yüzde 4 olarak ölçüldü.

Cumhur İttifakı ortaklarından YRP, kendi adaylarıyla seçime girecek. Ancak İstanbul, Ankara ve İzmir’de Cumhur İttifakı adayına destek verip vermeyecekleri AKP ile devam eden görüşme trafiğine göre belli olacak. YRP Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, son yaptığı açıklamalarda AKP’nin ittifak konusunda daha samimi olması gerektiği uyarısını yaptı. YÖNEYLEM anketinde görülen yüzde 3,6’lık oran, YRP’nin AKP için önemini daha da artırıyor.

SEÇMENİN İSTANBUL ADAY TERCİHİ