İstanbul-Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma

Bahçelievler'de iki grup arasında çıkan silahlı saldırıda, bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bahçelievler'de otomobilde bulunan 3 şüpheli, takip ettikleri bir kişiye sokak ortasında silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kişinin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Saldırıya uğrayan vatandaş yaralanırken, saldırıyı düzenleyen iki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Şüphelilerin olay yerine geldiği otomobilde bulunan sürücü de olay yerinden kaçtı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi, İncesu Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre otomobil içinde bulunan 3 şüpheli, bir kişiyi takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilde bulunan iki kişi yaya olarak takibe devam etti. Bir süre sonra ise şüpheliler takip ettikleri vatandaşa silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kişinin de karşılık vermesi üzerine sokak ortasında çatışma çıktı. Şüphelilerin olay yerine geldiği otomobil hazla olay yerinden kaçarken, saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıya uğrayan ve yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü

Silahlı şüphelilerin yaya olarak kaçması

Otomobilin olay yerinden kaçması

Olay yerine gelen ekipler

Olayın yaşandığı sokaktan genel ve detay görüntüler