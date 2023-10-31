İstanbul Barosu'ndan 'Can Atalay tahliye edilmelidir' açıklaması

İstanbul Baro Başkanı Filiz Saraç, AYM'nin hakkında 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'a ilişkin yaptığı açıklamada, "AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın hakkında verilen 'hak ihlali' kararının ardından tahliye edilmemesine tepki göstererek "AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir" diye konuştu.

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Filiz Saraç, Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi 'nin (AYM) hak ihlali kararının ardından tahliye edilmemesine ilişkin basın açıklaması yaptı.

İstanbul Çağlayan Adliyesinde bulunan baro merkezindeki açıklamaya avukatlar da katıldı.

Filiz Saraç, "Anayasa Mahkemesi (AYM), 27.10.2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile Hatay Milletvekili ve baromuzun üyesi avukat Şerafettin Can Atalay'ın 'Seçilme ve Siyasi Faaliyette Bulunma Hakkı’ ile 'Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakları'nın ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa'nın 153/6 maddesine göre 'Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazete'de hemen yayınlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar’ İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararından sonra görevli olan mahkemedir" dedi.

Saraç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu husus Anayasa Mahkemesi kararında ‘Kararın bir örneğinin hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine’ denilerek açıkça belirtilmiştir. Can Atalay, AYM kararı doğrultusunda derhal tahliye edilmelidir."

Sosyal medyada "mahkeme başkanı imzası ile Yargıtay’a gönderme kararı verildiği" yönündeki bir evrağın dolaşıma sokulduğunu anımsatan Saraç, "İddia edildiği gibi şayet böyle bir işlem varsa AYM'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. Ayrıca ağır ceza mahkemeleri heyet halinde karar verir. Sadece başkanın imzasıyla böyle bir karar verilemez" ifadelerine yer verdi.

Saraç, şunları söyledi:

"Daha önce AYM’nin vermiş olduğu Enis Berberoğlu kararında tespit edilen hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkûmiyet hükmünün infazının durdurulması, Ceza İnfaz Kurumu’ndan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi için, dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir. AYM’nin vermiş olduğu Can Atalay kararı için de aynı süreç işlemelidir. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi yok hükmünde olan kararından dönerek taleple ilgili ivedilikle karar vermelidir."