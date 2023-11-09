İstanbul Barosu'ndan Can Atalay yorumu: Karara uyulmaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır

Yargıtay'ın, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararını tanımaması hakkında konuşan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Yargıtay’ın AYM kararına uymaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır" dedi. İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada ise Yargıtay’ın AYM kararını “yargı darbesi” olarak nitelendirildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından alınan Can Atalay kararına Yargıtay'ın uymamasına tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin verdiği karara ilişkin açıklama yapan Saraç, Yargıtay'ın AYM kararına uymamasına ilişkin "Bireylerin konusu olmaktan çıktı" yorumunda bulundu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Saraç şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtay’ın AYM kararına uymaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır. Hukuk devletini ve tüm bireylerin hukuk güvenliğini ilgilendiren, sözün bittiği yerdir. Avukatlar hukuk devletinin yok edilmesine izin vermeyecektir."

Yargıtay’ın AYM kararına uymaması bireylerin konusu olmaktan çıkmıştır. Hukuk devletini ve tüm bireylerin hukuk güvenliğini ilgilendiren sözün bittiği yerdir.



Avukatlar hukuk devletinin yokedilmesine izin vermeyecektir.#hukukdevletinesaygı — Av. Filiz Saraç (@AvFilizSarac) November 9, 2023

İSTANBUL BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada ise Yargıtay’ın AYM kararını “yargı darbesi” olarak nitelendirildi.

Baro, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

Açıklamada, 14 Kasım Salı günü Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde yapılacak basın açıklaması için çağrı yapıldı.

İstanbul Barosu’nun “Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz” başlıklı açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesinin aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6) hükümlerine aykırı olup, yargı darbesi niteliğindedir.

Mevcut hukuk sistemini yargı darbesiyle değiştirme çabası niteliğinde olan ve Anayasa mahkemesi kararını yok sayan bu karar, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hüküm altına alan 11. Maddesine de aykırıdır.

İstanbul Barosu olarak, açık bir şekilde suç işleyen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hakkında daha önce HSK’ ya suç duyurusunda bulunduğumuz gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyeleri hakkında da gerekli ceza soruşturmasının başlatılması için Yargıtay Başkanlar Kuruluna suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yargı Darbesine İzin Vermeyeceğiz !



Yargıtay 3. Ceza Dairesinin bugün aldığı karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6)… pic.twitter.com/JGc2fa5XL3 — İstanbul Barosu (@istbarosu) November 8, 2023

14 KASIM'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK

Yargının bizzat kendisinin Anayasanın emredici kurallarını tanımadığı, yok saydığı bir ortamda hukuk devletinden söz edilemeyeceği gibi hiç bir vatandaşımızın da kendisini güven içinde hissetmeyeceği şüphesizdir.

İstanbul Barosu başta yargı makamları olmak üzere hukuk devletinin gereklerine uygun davranılması konusunda her türlü girişimde bulunacaktır.

Bu kapsamda İstanbul Barosu olarak meslektaşlarımızı Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyeleri hakkında suç duyurusuna katılmak için 14 Kasım Salı saat 11.00’e kadar Baronet üzerinden imza vermeye hukuka saygı ve yapılacak suç duyurusunun basın açıklaması için 14 Kasım Salı günü saat 12.00’de Çağlayan Adliyesi’ne davet ediyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Can Atalay, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde TİP'ten milletvekili seçilmişti. Atalay'ın, "milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi" talebiyle yaptığı başvuru, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce reddedilmişti. Yargılamaya devam edilmesi nedeniyle "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkının, tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de "kişi hürriyeti ve güvenliği" hakkının ihlal edildiği ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapılmıştı.

Gezi davasından mahkum olduktan sonra milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiği Avukat Can Atalay'ın dosyası Anayasa Mahkemesi tarafından yerel mahkeme olan İstanbul 13. Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti. Mahkeme, dosyada karar verme yetkisinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nde olduğunu belirterek dosyayı geçtiğimiz günlerde bu daireye göndermişti.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise kararı tanımamış, Anayasa Mahkemesi’nin Anayasa’yı ihlal ettiğini ve yetkisini aştığını öne sürerek Atalay hakkında ihlal kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.