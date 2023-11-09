İstanbul Barosu'ndan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, AYM kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede kişiyi hürriyetin yoksun kılma ve görevi kötüye kullanma suçlamlarına yer verildi.

İstanbul Barosu, AYM kararlarını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında "yargıya duyulan güveni zedeleme", “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir."

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YA ŞİKAYET EDİLDİ

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.