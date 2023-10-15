İstanbul Barosu’ndan, BirGün’ün ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberine sansüre tepki

BirGün’den Timur Soykan’ın, İstanbul Anadolu Adliyesi’ndeki rüşvet çarkına mercek tuttuğu haberinin yargı eliyle sansürlenmesine İstanbul Barosu’ndan tepki geldi.

İstanbul Barosu, BirGün yazarı Timur Soykan’ın ‘adliyedeki rüşvet çarkı’ haberinin yargı eliyle sansürlenmesine tepki gösterdi.

İstanbul Barosu’ndan yapılan açıklamada, haberde aktarılan Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı başvuruda yer alan iddialar ‘ciddi ve vahim’ olarak nitelendirildi. İlgili makamların haberlere erişim engeli yerine iddiaya konu olay ve şahıslarla mücadele etmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada, basın özgürlüğüne vurgu yapıldı.

İstanbul Barosu’nun konu hakkında yaptığı açıklama şöyle:

İstanbul Anadolu Adliyesi'ndeki hakim ve savcılara ilişkin olarak, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı’nın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na yaptığı başvuruda yer alan son derece ciddi ve vahim iddiaların doğruluğunu araştırmak ve gerekli hukuki süreci yürüterek kamuoyunun adalete güveninin tesis etmekle görevli makam sahipleri, bu iddiaları yazan basın kuruluşu ve mensubunun yayınlarına erişim yasağı için işlem yapmak yerine, iddiaya konu olay ve şahıslarla mücadele etmelidir.

Basın özgürdür. Haber yayınlama özgürlüğünü, erişim engelleriyle kamuoyundan gizlemeye çalışmaktan vazgeçilmelidir.