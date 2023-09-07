İstanbul Boğazı'nda arızalanan kargo gemisi Ahırkapı'ya demirletildi

Tuzla'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nın güneyinde makine arızası meydana gelen 166 metrelik kargo gemisi, Ahırkapı'ya demirletildi.

Tuzla'dan Rusya'ya ilerleyen 166 metre boyundaki USG Zurich adlı kargo gemisi, İstanbul Boğazı'nın girişinde makine arızası yaptı.

Gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kılavuz kaptan ve Kurtarma-6 ve Kurtarma-10 römorkörleri ile müdahale edildi.

Gemi, Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, kılavuz kaptan ile Kurtarma-6 römorkörü refakatinde, Kurtarma-10 römorkörünce Ahırkapı'ya demirletildiği bildirildi.