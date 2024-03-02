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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yat yarışları nedeniyle çift yönde askıya alındı.

Güncel
  • 02.03.2024 09:58
  • Giriş: 02.03.2024 09:58
  • Güncelleme: 02.03.2024 10:07
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı
Fotoğraf: Depophotos - Arşiv

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında çift yönde durduruldu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübü (MYK) tarafından MASS Arıtma Sistemleri ana sponsorluğunda İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenecek MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları sebebiyle Boğaz'da gemi trafiği 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.

Gemi trafiğinin, yarışların sona ereceği saat 17.00 itibarıyla açılması bekleniyor.

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