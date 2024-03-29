İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

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AA