İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle, çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nın çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Boğazı gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle askıya alındı.