İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
İstanbul Boğazı, sabah saatlerinde, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiğine açıldı.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübünce (MYK) İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları dolayısıyla Boğaz'da gemi trafiği saat 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiği, yarışların sona ermesinin ardından saat 17.00 itibarıyla normale döndü.