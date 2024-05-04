İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda yat yarışları nedeniyle askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.
YARIN DA YAT YARIŞLARI GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alınan gemi trafiğinin, saat 17.00 itibarıyla güney-kuzey yönünde açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.