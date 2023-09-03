Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

İstanbul Boğazı, triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Güncel
  • 03.09.2023 10:22
  • Giriş: 03.09.2023 10:22
  • Güncelleme: 03.09.2023 10:24
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
İstanbul Boğazı, triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


 

BirGün'e Abone Ol