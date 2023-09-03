İstanbul Boğazı, triatlon nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Boğazı, Oral B Challenge İstanbul Triatlonu nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Tiratlon Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde düzenlenen Oral B Challenge Uluslararası 2023 Yılı İstanbul Triatlonu yüzme yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği 03.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadelerine yer verildi.



