İstanbul ÇMO: İkizköy’deki kamulaştırma kararlarını iptal edin

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanları’nı kesen YK Enerji için verilen kamulaştırma kararlarına tepkiler sürüyor. Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, “Hiçbir kamu yararı bulunmayan ve toprağı, suyu, havayı zehirleyerek insanları yerinden eden maden faaliyetine son verilmesi ve acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerekmektedir” denildi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisine ilişkin acele kamulaştırma kararı verildi. Karar önceki Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bölgede nöbeti sürdüren İkizköylüler, meslek odaları, yaşam savunucuları karara tepki gösterdi. Son olarak ÇMO İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklamada, kararın hukuksuz olduğu belirtildi.

"HEM MANİDAR HEM HUKUKSUZ"

Açıklamada, “Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy mahallesinde yer alan, Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için geçtiğimiz yıl yüzlerce ağacın yok edildiği Akbelen Ormanları çevresindeki toplam 2024 dönümlük 190 parsel arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmıştır. Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içerisinde zeytinlik ve tarım arazilerinin de yer aldığı bölgedeki acele kamulaştırma kararlarının Akbelen ile ilgili hukuki sürecin devam ederken alınması hem manidar hem de hukuksuzdur” denildi.

Bölgedeki faaliyetlerin köylüleri göçe zorladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede zeytinlikleri yok ederek yıllardır yapılan madencilik faaliyeti, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun’da belirtilen ‘3 km çevresinde zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez’ hükmüne aykırıdır. Dahası, maden sahasının genişletilmesi ve termik santralin saçtığı zehir nedeniyle insanlarımız köylerini terk etmek durumunda kalmıştır. Yapılan çalışmalar, Akbelen’de yapılacak maden faaliyetinin Çamköy suçıktı kaynağına ve Bodrum’un içme suyu kaynaklarının beslenimine ciddi zararlar vereceğini göstermektedir. Hiçbir kamu yararı bulunmayan ve toprağı, suyu, havayı zehirleyerek insanları yerinden eden maden faaliyetine son verilmesi ve acele kamulaştırma kararının iptal edilmesi gerekmektedir. Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, sürecin başından itibaren dayanışma içerisinde olduğumuz İkizköy halkının yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatırız.”