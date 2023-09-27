İstanbul Cocktail Festivali için geri sayım başladı

İstanbul Cocktail Festival, 7-8 Ekim’de bu sene ikinci kez KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirilecek. İlk akşamın sahne kapanışını Athena yapacak.

KüçükÇiftlik Park’ta tarihinde ilk kez yoğun istek üzerine aynı yıl ikinci kez kapılarını açacak olan İstanbul Cocktail Festival, 7-8 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek.

Blok.Mekan, Finn, Mathilda’s Cocktail Bar, Ranchero Mexican Restaurant, Secular gibi şehrin en popüler kokteyl mekanlarının pop-up barlar açacağı festivalde, uzman miksolojistlerin elinden çıkmış sayısız karışımlar özgün sunumlarla katılımcılara deneyim yaşatacak.

Ayrıca uzman miksolojistler ve gurmelerden atölyeler, her damak tadına hitap edecek yemek alanı, özgün butiklerin tasarım ürünleri, gün boyu sürecek aktiviteler ve oyunlar ile renklenecek İstanbul Cocktail Festival'da canlı performanslarıyla birbirinden çok sayıda isim sahnede olacak.

7 Ekim Cumartesi günü Athena'nın performansı ile renklenecek festivalde, Jon ve Max Verleysen kardeşlerden oluşan Fransız elektro-pop ikilisi Elephanz ve yerli R&B sahnesinin önde gelen temsilcilerinden Seda Erciyes sahne alacak.

Indie ve elektro-pop'u kendine özgü tarzıyla birleştirerek üne kavuşan Fransız müzisyen Kazy Lambist, Mary Jane, müziklerinde afro-latin ve elektronik dans müziği ile özdeşleşen ritimlerden ilham alan Santi & Tuğçe ise 8 Ekim Pazar sahne alacak.

Wonder Wheel ve URU organizasyonu ile gerçekleşecek festivalin biletleri Biletix, Biletino, Cocktail Festival uygulaması ve KüçükÇiftlik Park gişesinde.

Festival programı şöyle

7 EKİM CUMARTESİ

Athena

Elephanz

Seda Erciyes

DJ Can Molti

DJ Pekiner

8 EKİM PAZAR

Kazy Lambist

Santi & Tuğçe

Mary Jane

DJ Diana Swan

DJ Konuralp