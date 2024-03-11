İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'para sayma' soruşturması başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yüklü miktarda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yüklü miktarda para saydığı görüntülerle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarında "Fatih Keleş’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda para destelerini sayarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı" şeklindeki videolu paylaşımlar üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP İstanbul İl Başkanlığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan ve yandaş medya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilişkilendirilerek haber yapılan ‘para sayma’ görüntülerine ilişkin açıklamada bulundu.

2019 yılına ait olduğu söylenen görüntülerin yayılmasının ‘Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik olumsuz algı yaratma çabası’ olduğu ifade edilen açıklamada görüntülerin çekildiği yerin CHP İstanbul İl Binası değil mal sahibi Gökhan Taşkapan’ın avukatlık ofisi olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Ayrıca İl Binası’nın satın alınması konusunda, 2019 yılı yazında ‘Bir Tuğlada Sen koy’ isminde bağış kampanyası yapılmıştır. Söz konusu bağış kampanyasının reklam filmi açık kaynaklardan görülebilir. Görüntüler, 9 Aralık 2019 tarihinde mal sahibine kapora ödenmesine ilişkindir" denildi.