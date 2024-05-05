İstanbul'da '1 Mayıs' baskınları devam ediyor: Gözaltına alınanlar yarın savcılığa sevk edilecek

İstanbul'da, 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyenler yine sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 12 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Dün 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamada bugün gözaltına alınanların emniyet ifadelerinin tamamlandığı, yarın savcılığa çıkarılacakları bildirildi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kutlamalar için Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyenler ev baskınlarıyla gözaltına alınmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet, görevli memura mukavemet, kamu malına zarar verme suçlarına karıştığı iddiasıyla 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD), Halkevleri, Kaldıraç Hareketi, Emekçi Hareket Partisi (EHP) ve Öğrenci Faaliyeti'nden 12 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gözaltılar Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

İktidarın 1 Mayıs saldırıları, 1 Mayıs’ta Taksim ısrarını kriminalleştirme çabası devam ediyor. Bu sabah da çok sayıda devrimcinin evine polis operasyonu gerçekleştirildi. Toplam gözaltı sayısı şu an 11. Gözaltı takibi için vatan emniyete geçeceğiz. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 5, 2024

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Saraçhane'den Taksim'e yürüyen ancak polis engeliyle karşılaşan ve 'polise saldırdığı' iddiası ile gözaltına alınan 65 kişiden 38'i dün tutuklanmıştı.

Kaldıraç, ev baskınlarına dair kırılan kapı fotoğraflarını paylaştı.

YARIN SAVCILIĞA SEVK EDİLECEKLER

Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamada bugün gözaltına alınanların emniyetteki ifadelerinin tamamlandığı, yarın savcılığa çıkarılacakları bildirildi.

Bu sabah gerçekleştirilen ev baskınları ile gözaltına alınan müvekkillerimizin emniyet ifadeleri tamamlandı.

Yarın savcılığa çıkartılacakları bilgisi verildi. #1Mayıs2024 — ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) May 5, 2024

NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi dün adliyeye sevk edilmişti.

Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isterken gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyadan da çağrılar yapıldı. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, ‘Taksim'i Özgür Bırak’ etiketiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.

Adliyeye sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakıldı.