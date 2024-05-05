İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle gözaltına alınan 38 kişi tutuklandı

İstanbul'da 1 Mayıs'ta Saraçhane'den Taksim'e yürüyen ancak polis engeliyle karşılaşan ve 'polise saldırdığı' iddiası ile gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklandı.

İstanbul'da, 1 Mayıs’ta Saraçhane’den Taksim Meydanı'na yürümek isteyen işçi ve emekçilere engel olan polislere saldırdıkları gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 65 kişiden 38’i tutuklanırken, 27 kişi ise adli kontrol şartı ile uygulanarak serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, 3 Mayıs günü polise saldırdığı iddia edilen 247 kişi gözaltına alınmıştı. 182 kişi serbest kalırken, dün 65 kişi tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından 52 kişi '2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet, terör örgütü propagandası yapma, kamu görevlisine direnme’ suçlarından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen 65 kişiden 38'i tutuklanırken, 27 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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NE OLMUŞTU?

Anayasa Mahkemesi, 12 Ekim 2023 tarihinde verdiği kararda Taksim'in 1 mayıs kutlamalarına kapatılmasını "hak ihlali" saymıştı. Bu kararı da gerekçe gösteren çok sayıda emekçi, sendikaların, partilerin ve meslek örgütlerinin belirlediği toplanma noktalarında buluşmuştu.

Ancak Bozdoğan Kemeri, İstiklal Caddesi, Taksim çevresi, Beşiktaş ve Şişli'de çok sayıda cadde ve sokak ulaşıma kapatılmış, bazı metro seferleri iptal edilmişti.

Buna rağmen Taksim'e çıkmaya çalışan, Saraçhane Bozdoğan Kemeri'nde polisle karşı karşıya gelip barikatı geçmeye çalışanların da aralarında bulunduğu 217 kişi gözaltına alınmış, İçişleri Bakanlığı ev baskınlarında da 29 kişinin yakalandığını duyurmuştu.

Gözaltına alınanların çoğunluğu 1 Mayıs akşam saatlerinde serbest bırakılırken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'nde günlerdir tutulan 65 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti.

Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak isterken gözaltına alınanların serbest bırakılması için sosyal medyadan da çağrılar yapıldı. Çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütleri, ‘Taksim'i Özgür Bırak’ etiketiyle sosyal medya kampanyası düzenledi.