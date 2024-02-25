İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğa bakkalda yumruklu saldırı

İstanbul Esenyurt’ta 12 yaşında bir çocuk, alışveriş yapmak için için gittiği bakkalda kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Çocuk ailesi tarafından hastaneye götürülürken, polis saldırganı arıyor.

Güncel 25.02.2024 11:48 Giriş: 25.02.2024 11:48

Güncelleme: 25.02.2024 11:54 Kaynak: DHA

A- A A+